大相撲の横綱・大の里（二所ノ関）が３０日、茨城・阿見町の部屋で稽古を納めた。１１月の九州場所で千秋楽を左肩鎖関節脱臼で休場して以来、初めて相撲を取る稽古を行った。右手で左肩を押さえながら、ゴムチューブを引っ張るなど患部付近を鍛えた後、三段目の藤宗を指名。当たりを受け止めてから右をねじ込んで攻め返した。ハズ押しや巻き替えなど多彩な攻めをみせ、１０戦全勝。約１か月半ぶりの実戦に「色々なことを試した。