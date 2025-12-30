ボーンマスは今冬ガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨの後釜となる選手の確保に動くと考えられている。今シーズンリーグ戦17試合で9ゴール3アシストをマークするセメンヨはボーンマスのエース的存在だが、今冬の移籍が噂されており、マンチェスター・シティ行きが近づいていると考えられている。そのためボーンマスはセメンヨの代わりとなるアタッカーを確保する必要があり、英『Sky Sports』によると、トッテナムのブレナン・ジョ