ここ数カ月の間、バルセロナではロベルト・レヴァンドフスキの去就に大きな注目が集まっている。世界屈指のストライカーであり、今季もラ・リーガでは13試合に出場して8ゴールをマークしているが、バルセロナとの契約は来年6月末まで。37歳という年齢も考えれば、このまま契約満了で退団するのではないかと見られている。契約満了でバルセロナを退団した場合、他のクラブは移籍金を支払うことなくレヴァンドフスキを獲得することが