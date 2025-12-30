27日(現地時間)に行われたプレミアリーグ第18節ウォルバーハンプトン戦で、リヴァプールのフロリアン・ヴィルツがプレミアリーグ初ゴールを決めた。今年夏にビッグクラブが争奪戦を繰り広げた末に鳴り物入りでリヴァプールに加入したものの、ここまでプレミアリーグでは無得点が続き、期待外れと批判に晒されていた中での待望の初ゴールだった。もっとも、カイ・ハーフェルツやクリストファー・エンクンクなどブンデスリーガからプ