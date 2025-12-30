ロックミュージシャンの布袋寅泰が２８日に、自身のインスタグラムを更新。２８日にサウジアラビアでボクシング・スーパーバンタム級世界４団体６度目の王座防衛を果たした井上尚弥と、男同士の熱い２ショットを投稿した。布袋が井上の肩にそっと手を置く写真とともに、“モンスター”の偉業をたたえた。国内での試合で、度々リングサイドに姿が目撃されるロック界の超大物は「２ヶ月前の今日、サウジでの勝利を約束してく