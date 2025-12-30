◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦井岡一翔―マイケル・オルドスゴイッティ▽ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）級挑戦者決定戦１０回戦吉良大弥―イバン・バルデラス（３１日、大田区総合体育館）元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が３０日、都内のホテルでＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦の前日計量と記者会見に臨み、