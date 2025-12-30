人気コスプレイヤーの伊織もえ（年齢非公表）が30日、日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット（コミケ）107」に参加。コスプレ姿を披露した。26年1月にリリース予定のスマートデバイスおよびPC向けゲームソフト「アークナイツ：エンドフィールド」のキャラクター「ペリカ」に変身。ふわふわのケモ耳姿であどけない表情を浮かべた。この日、同ゲームのブースにゲスト出演していた伊織はSNS総フォロワー数460万人を越える