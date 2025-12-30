2025年は与野党間で、年収の壁の引き上げに関する議論が続けられてきました。ニュースでも連日、年収の壁に関する報道がされていますが「仕組みがよく分からない」「いつの間にか話が変わっていてついていけない」という人も多いでしょう。そこで本記事では、年収の壁の仕組みや、引き上げに伴う影響について詳しく解説します。 年収の壁の引き上げは「年収200万未満」にしか関係ない？ まず、年収の壁の基本的な仕