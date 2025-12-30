メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市では、年末年始向けの養殖ブリの出荷が、最盛期を迎えています。 尾鷲市林町の水産加工会社では、毎年この時期になると、養殖ブリが水揚げされます。 海水温の上昇を引き起こす黒潮大蛇行が終息した今年は脂の乗りが良く、おいしいということです。 加工場には1匹5キロほどのブリが運ばれて手際よく3枚におろされ、箱詰めされていきます。 出荷作業は年明けの1月2日まで行わ