３０日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１６．４１ポイント（０．４５％）高の２５７５１．６４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５９．５９ポイント（０．６７％）高の８９５１．３０ポイントと反発した。売買代金は９６５億３７４０万香港ドルに縮小している（２９日前場は１２６４億１４９０万香港ドル）。中国の経済政策が改めて材料視される流れ。