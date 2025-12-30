サッカー・Jリーグ、J3の福島ユナイテッドFCは30日、三浦知良選手が横浜FCから期限付き移籍で加入すると発表しました。「キングカズ」の愛称で親しまれる三浦選手は、15歳で海を渡りブラジルでプレー。帰国後、ヴェルディ川崎ではJリーグ初代MVPを獲得すると、その後はイタリアをはじめ様々な海外リーグを渡り歩きました。今季はJFLのアトレチコ鈴鹿でプレーした三浦選手。58歳にして5年ぶりのJ復帰を果たし、プロ41年目のシーズン