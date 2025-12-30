Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたポータブル電源部門のトップ5を紹介します。【画像】トップ3の製品一覧ポータブル電源部門トップ3製品第3位は「Anker Solix C800 Portable Power Station」。停電時の緊急事態でも実際に使えたという