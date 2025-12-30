言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日本の美しい自然や暮らしに関わる言葉が集まりました。空欄を埋めていくと、どこか懐かしい景色が頭の中に広がっていくはずです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□どい□□ざけ□□やどり□□のがわ答えを見る↓↓↓↓↓正解：あま正解は「あま」でした。▼解説それぞれの言葉に「あま」を入れると