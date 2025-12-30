不屈の39歳。まだまだ走り続ける。FC東京は12月30日、長友佑都とJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。2008年にFC東京でプロのキャリアをスタートさせた長友は、イタリアのチェゼーナとインテル、トルコのガラタサライ、フランスのマルセイユでプレーし、21年９月にFC東京に復帰。25シーズンは27試合に出場した。 日本代表では144試合・４得点を記録する鉄人は、自身５度目のワールドカップ出場