寒気の影響で30日の新潟県内は大気の非常に不安定な状態が続いていて、落雷や竜巻などの激しい突風などに注意が必要です。30日朝の新潟市中央区。勢いよく降ってきたのはあられです。さらに、雷も繰り返し鳴り響きました。強い寒気が流れ込み、30日の県内は大気の非常に不安定な状態が続き、荒れた天気となっています。雷を伴い雨が降っている所があるほか、風も強く吹き、最大瞬間風速は、佐渡市相川で23.1ｍなどとなっています。