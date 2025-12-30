アルビレックス新潟は、2017年から在籍して主将を務めるなどし、今季限りで契約満了となっていたDF堀米悠斗選手が、J2コンサドーレ札幌に移籍することが決まったと発表しました。堀米選手は北海道出身で2016年まで札幌でプレーし、2017年に新潟に移籍。2020年から今季まで6季に渡り主将を務めていました。堀米選手はクラブを通じ「地元である北海道の地で、第二の故郷新潟で学び、鍛えたすべてを出し尽くしてきます。