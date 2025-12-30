俳優小林けんいち（53）が30日までに、俳優活動の引退と劇団「動物電気」の退団を発表した。小林は同劇団の公式サイトに退団の挨拶を掲載。「動物電気を30年以上にわたり、応援してくださっている皆さま。いつもありがとうございます。小林けんいちです。突然の報告になり、誠に申し訳ありません。私、小林けんいちはこの度、動物電気並びに俳優活動を引退することをご報告いたします」と書き出した。そして「動物電気に入って32年