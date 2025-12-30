お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹が３０日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に、ダウンタイムの中で出演した。同ラジオの火曜パートナーを務める田中。年内ラストの出演となるオープニングトークで、パーソナリティーの「パンサー」向井慧から「押し迫った火曜日に、目の前にいる田中さんがですね。一瞬ドキっとしてしまう見た目。マスクを付けながら放送してくださってますが、マスクの下にはすごいテーピング。