２連勝でサフラン賞を制して、前走の阪神ＪＦで６着だったアルバンヌ（牝２歳、美浦・田中博厩舎、父アドマイヤマーズ）は、この春は焦らずに成長を促していく方針だ。田中博調教師は１２月３０日、「クラシックを目指せる器だと思うが、クラシックうんぬんではなく、この子の成長にあわせていきたい。しっかりと休ませて、（次走は）春の終わりくらいに」と、今後の見通しについて説明した。