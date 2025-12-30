中国地方では、今日30日の夜からジワジワ寒気が流れ込み、年明けは新春寒波となる見通しです。中国山地や日本海側を中心に雪の降る量が多くなり、2日(金)から3日(土)は、瀬戸内側にも雪の範囲が広がるでしょう。交通にも影響が出る恐れがあるため、最新情報をこまめにチェックするようにしてください。正月三が日の中国地方は厳しい寒さ瀬戸内側にも雪の範囲広がる中国地方では、今日30日の夜からジワジワと寒気が流れ込み、年明