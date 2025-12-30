SNSでの投資詐欺で約4300万円を騙し取られました。神奈川県茅ヶ崎市に住む60代の女性は、SNSで株の投資を学ぶという名目のグループに入った後、運用を持ちかけられたということです。女性は指定された口座に14回にわたり現金を振り込んでいて、騙し取られた額は計4310万円に上ります。振り込みの後に突然音信不通となり、女性が詐欺事件の報道を見て不審に思ったことから警察に相談し、事件が発覚したということです。警察はSNS型