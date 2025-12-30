「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在でＪＸ金属が「売り予想数上昇」５位となっている。 ３０日の東証プライム市場で、ＪＸ金属は朝安後に値を戻し、前日比で横ばい圏で推移している。半導体製造時に使う金属の薄膜材料「スパッタリングターゲット」で世界シェア６割を誇るほか、データセンターの通信設備に使う「インジウムリン基板」の需要拡大などが評価