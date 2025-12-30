ユタカ技研が続伸し、２００７年１２月以来、およそ１８年ぶりの高値をつけた。同社を巡っては今年８月、インドの自動車部品大手であるマザーサンが子会社を通じ、ユタカ技研に対し非公開化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表。ＴＯＢ価格を１株３０２４円とし、来年１月下旬をメドにＴＯＢを開始する方針を示していた。１２月２９日に米紙ウォール・ストリート・ジャーナル電子版