メディアドゥはしっかり。２９日取引終了後、同社株式の大規模買い付け行為などへの対応方針を発表した。光通信グループとその共同保有者がメディアドゥ株を買い集めていることを踏まえたもの。所定の手続きを経て対応措置を発動する場合、新株予約権の無償割り当てを講じるという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS