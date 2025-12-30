ワイエスフードは一進一退。２９日の取引終了後、同社のキャラクター「しょうわんこ」をデザインに取り入れたソックス及びボクサーブリーフを２０２６年１月から発売すると開示したものの、手掛かり視して買い向かう姿勢は限られているもようだ。商品は九州のイオン・イオンスタイル５６店舗とＥＣサイト「イオン九州オンライン」で販売する。同社はイオン九州が実施する地域の魅力を発信する企画「九州