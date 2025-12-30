福島ユナイテッドFCは30日、横浜FCのFW三浦知良(58)を期限付き移籍で獲得したことを発表した。期間は2026年6月30日まで。三浦は25シーズンまでアトレチコ鈴鹿クラブ(JFL)に所属し、Jリーグは5年ぶり、J3リーグは自身初となる。クラブ公式サイトによると、チームへの合流は1月10日以降になるという。クラブ公式サイトを通じ、三浦は「このたび、福島ユナイテッドFCへの移籍が決まり、新たなチャレンジを迎えることとなりまし