ヴァンフォーレ甲府は30日、DF山本英臣(45)との契約を更新したことを発表した。山本は11月に一部週刊誌で不倫報道が伝えられていた。その後活動自粛となっており、クラブも減俸処分を下していた。クラブ公式サイトを通じ、山本は「今シーズンも多くのご支援、ご声援をいただき、誠にありがとうございました」と感謝の思いを伝えている。「また、私事で、チーム、関係者の皆さま、そしてファン・サポーターの皆さまに多大なご