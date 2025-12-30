オクラホマシティ・サンダー vs アトランタ・ホークス日付：2025年12月30日（火）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 140 - 129 アトランタ・ホークス NBAのオクラホマシティ・サンダー対アトランタ・ホークスがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークス