【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、12月28日に開催された日本最大の年越し音楽フェスティバル『COUNTDOWN JAPAN 25/26』に初出演し、グローバルヒット曲「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」をはじめとする全9曲を披露。 トップガールグループらしい圧巻のステージを繰り広げ、響き渡るような大歓声に包まれながら、メインステージ『EARTH STAGE』を完全に掌握した。 ■圧