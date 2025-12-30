BE:FIRST・HANA・MAZZEL・STARGLOWといったBMSG所属グループ（※HANAはBMSG傘下のB-RAVE）が12月29日放送の『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』（日本テレビ系）で「年末ドリームメドレー」をパフォーマンス。 【写真】BE:FIRST・HANA・MAZZEL・STARGLOWのBMSGメンバーグループ集合ショットなど①～⑤ 番組Instagram