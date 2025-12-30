2025年の卓球界は、1月の全日本選手権を皮切りに開幕し、5月にはカタール・ドーハで「世界卓球 個人戦」が開催された。さらに8月には「WTTチャンピオンズ横浜」が日本で初開催されるなど、国内外の大会が大いに盛り上がりを見せた。26年に向けて、さらなる熱戦が期待される。そんな中、男子の主力として存在感を放ったのが、張本智和（トヨタ自動車）。国際大会で世界の強豪を次々と撃破し、タイトルを獲得。過去の経