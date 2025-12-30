【モデルプレス＝2025/12/30】声優の花澤香菜が12月29日、自身のInstagramを更新。ヘアカットを報告し、反響が寄せられている。【写真】36歳「鬼滅の刃」声優「ふわふわで可愛すぎ」話題の新ヘア披露◆花澤香菜、ヘアカット報告花澤は「少し髪切った！」とつづり、顎のラインで揃えられたヘアカット後のショートヘアスタイルを披露。「そしてパーマ快適すぎるので継続してます〜」ともコメントしている。◆花澤香菜のショートヘア