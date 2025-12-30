【モデルプレス＝2025/12/30】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが12月29日、自身のInstagramを更新。娘とのエピソードを披露し、反響が寄せられている。【写真】61歳大御所芸人「パパさんダンディ」家族ショット公開◆ハイヒール・モモコ、娘のプレゼントに感動モモコは「4月に就職した娘が先日帰ってきました」と報告。その際に「久しぶりに帰ってきた時に初給料で私とパパとこにたん、3人に食事をご馳走してくれました」と、シ