つばさレコーズの男子部門「つばさ男子プロダクション」から9月に結成された9人組ボーイズグループのSHYが、2025年12月29日（月）に池袋で開催された＜つば男スペシャルリレーライブ3days - Thank you 2025 - Day1＞にて、デビューシングル「ごめんなSHY」のミュージックビデオをサプライズ発表した。当日は会場となった池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて、ステージ背面の大型ビジョンでMVを初公開。メンバーと会場に集まった