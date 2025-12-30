メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市では年末恒例の「年の瀬市」が開かれています。 普段は漬け物や採れたての果物が並ぶ観光名所の陣屋前朝市は27日からの5日間、「しめ飾り」や飛騨地方の正月飾り「花もち」などが並ぶ「年の瀬市」が開かれ、毎年多くの人で賑わいます。 「しめ飾り」は地元農家の手作りで車に取り付けるものから玄関先に飾るリースタイプのものまで大小様々な種類が販売されています。