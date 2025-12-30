元「モーニング娘。」後藤真希の弟で、千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の１９歳長女、女性アイドルグループ「ｕｋｋａ（うっか）」のメンバー・芹澤もあが、重大な報告をした。３０日までにインスタグラムで「この度２０２６年５月２４日をもってｕｋｋａは解散する事が決まりました」と報告。「私は９歳からukka（元桜エビ〜ず）でとしてアイドル活動をさせて頂きました。楽しい事も悔しい事もこの活動をしていなければ感