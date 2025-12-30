メ～テレ（名古屋テレビ） 30日朝、岐阜市の住宅で火事があり3人が軽いけがをしました。 警察などによりますと、午前6時半ごろ、岐阜市須賀4丁目の住宅で「煙と火が出ている」と近所の人から110番通報がありました。 火は2時間半後に収まりましたが、木造2階建ての住宅約130平方メートルと隣接する住宅の一部が焼けました。 この火事で、火元の住宅に親子で住む91歳と65歳の女性のほか消火活動にあたった近所