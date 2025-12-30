ヴェルトライゼンデの、強い意志が宿る瞳が忘れられない。“不治の病”とも言われる屈腱炎を２度も発症しながら、重賞を２勝。逆境に負けない、鋼のような心を持った馬だった。屈腱炎の再々発により２月に引退。種牡馬入りへの道が開けた矢先の３月２９日、骨折により安楽死処置が施された。急死を知ったときは、途方もない悲しみに襲われた。現役時代に担当していた橋口助手に話を聞く機会があった。勝った２２年鳴尾記念と２