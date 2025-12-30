【北京＝東慶一郎】台湾周辺で大規模軍事演習を行っている中国軍「東部戦区」は３０日午前、台湾本島北側の海域に対して「長距離実弾射撃訓練」を実施したと発表した。全てが目標に命中したとしている。同戦区は公式ＳＮＳに戦区の陸軍部隊が移動式発射台からミサイルを発射する動画を投稿した。