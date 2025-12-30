現地時間12月28日のセリエA17節、インテルは敵地でアタランタと対戦。１−０で勝利し、年内最後の一戦を白星で締めくくった。65分に決勝点を奪ったラウタロ・マルティネスは試合後、『DAZN』のインタビューで、こう試合を振り返った。「真っ向勝負だった。アタランタは近年、ヨーロッパでも多くの実績を残してきた強豪だ。リスペクトすべきチームだし、アグレッシブに来ることもを分かってたけど、僕たちもしっかり準備できて