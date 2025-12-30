埼玉県は３０日、同県嵐山町の養鶏場で、採卵鶏から高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５亜型）を検出したと発表した。県は養鶏場で飼育されていた約２４万羽の殺処分を始めた。県内での感染確認は今季初めてで、１か所あたりの殺処分数としては県内で過去最大規模となる。殺処分を終えるまでに９日間ほどかかる見込みという。県によると、この養鶏場から２９日、「死んだ鶏が増えている」と連絡があった。１０羽を簡易検