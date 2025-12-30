アマル・クルーニーさんとジョージ・クルーニーさん＝10月、英ロンドン/Jeff Spicer/BFI/Getty Images（CNN）俳優のジョージ・クルーニーさんと妻のアマル・クルーニーさん、そして双子の子ども2人が、フランス国籍を取得していたことが分かった。政府の公式文書で明らかになった。クルーニーさんはこれまで、ハリウッドの華やかな環境で子どもを育てることへの懸念について発言していた。27日に発表された官報の新たな国籍取得者