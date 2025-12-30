Ｊ３福島は３０日、カズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が横浜ＦＣからの期限付き移籍で加入すると発表した。期間は２０２６年６月３０日となった。５年ぶりのＪリーグ復帰でＪ３でのプレー初めてとなる。カズはクラブを通じて「福島ユナイテッドＦＣに所属する選手、スタッフ、ファン、サポーター、パートナー企業、地域のみなさまに対し、チームに貢献できるよう全力でプレーすることをお約束いたします。サッカーに対す