配偶者の名義で借りている賃貸住宅に暮らしている場合、名義人が亡くなったあともそのまま住み続けられるのか、契約はどうなるのかと悩むことがあります。仮に契約が継続できなければ、新たに住まいを探して引っ越しを余儀なくされる可能性もあります。 本記事では、配偶者が亡くなったあとの賃貸契約の扱いについて解説します。 “賃貸借契約”は「相続」の対象 住居の契約が賃貸借契約であるか、使用貸借契約であ