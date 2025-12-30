イングランド・チャンピオンシップ（２部）サウサンプトンに所属するＭＦ松木玖生（２２）が２９日（日本時間３０日）、１―１で引き分けたアウェー・バーミンガム戦に後半３８分から出場し、８月３０日以来となるリーグ戦のピッチに立った。松木はトルコでの武者修行を経て今季から保有元に復帰した。リーグ戦の出場機会はほぼゼロの状況が続いていたが、ベンチ入りしたこの日は終盤に出場。巻き返しへの第一歩とする見方も可