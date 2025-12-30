日本のタワマン市場を牽引してきた中国マネーの途絶は、バブル崩壊の引き金となるのか12月19日、日本銀行は金利を0.75％に引き上げた。30年ぶりの水準だという。当然、住宅ローンの金利も上昇するだろう。住むために住宅ローンを利用してマンションを買う人にとっては「悪い知らせ」だ。仮に4000万円を30年の返済期間で借り入れる場合、月々の返済額は2万円ほど増えることになる。【写真】高騰する豊洲のタワマン群＊＊＊