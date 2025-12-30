東京大賞典で１番人気に支持されながら２着に惜敗したミッキーファイト（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）は、本調子にはひと息だったことが響いた様子だ。田中博調教師は１２月３０日、「寒い時期は（体が）フィットとしてくるのが遅く、プラス５キロの馬体重以上に重たさはクリストフ（ルメール騎手）も感じたようなので。スタートがここ２走悪いので、（勝ち馬との）差が差だけに…。重たさが競馬でも出ていたの