ＦＣ東京は３０日、日本代表ＤＦ長友佑都（３９）と明治安田Ｊ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。今季は２７試合に出場。日本人初の５大会連続Ｗ杯出場に向けて、２月開幕の同リーグは重要な戦いとなる。クラブを通して、長友は「正面突破ＹｕｔｏＮａｇａｔｏｍｏ」とコメントした。またクラブはＭＦ東慶悟と明治安田Ｊ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことも発表した。