巨人は今季７０勝６９敗４分けでリーグ３位に終わった。投打で苦しんだが、投手では守護神ライデル・マルティネス投手、野手ではトレイ・キャベッジ外野手が奮闘。両新外国人がチームを支えた。前所属先の中日や他球団との争奪戦で、キューバ政府も交えた極めて困難な交渉の中、推定年俸１２億円の４年総額５０億円超という破格の超大型契約で獲得に成功したマルティネス。期待に応えるフル回転で開幕から３１試合連続無失点