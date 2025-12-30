■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会2回戦 十文字 − 日本航空山梨（30日、神戸・三木総合防災公園 陸上競技場）【組み合わせ一覧】全日本高校女子サッカー組み合わせ決定！12月29日開幕未来のなでしこたちが高校女子ナンバーワンを目指す『高校女子サッカー』の2回戦が行われ、東京代表の十文字が山梨代表の日本航空山梨にPk戦の末、前回大会に続き2回戦で姿を消した。これまでの9地域代表制から、初めて全都道府県か